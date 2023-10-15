EURO 2024 yolunda rakip Letonya: Kazan ve bileti al!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:27

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:27

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak adına bugün kritik bir maça çıkıyor.

Ay-Yıldızlılar, elemelerde D Grubu’ndaki 7. maçında Konya’da Letonya ile karşılaşacak. Saat 21.45’te başlayacak ve Trt 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

MERİH DEMİRAL'IN CEZASI BİTTİ

Yeni teknik direktörü Montella yönetimindeki ilk mücadelede Hırvatistan’ı deplasmanda mağlup ederek 13 puanla grupta liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılar, bugün Letonya’yı yenerse diğer karşılaşmaların neticesine bakmadan son maçlar öncesinde Almanya’da düzenlenecek Euro 2024’e katılma hakkı elde edecek.

Sakatlığı süren Yusuf Sarı’nın forma giymesi beklenmiyor. Kart cezası biten Merih Demiral kadroda olacak. Grubun diğer maçında aynı saatte Galler ile Hırvatistan karşılaşacak.

"FARKLI BİR MAÇ"

Ay-Yıldızlıların teknik patronu Vincenzo Montella, Letonya maçı için yaptığı açıklamada, “Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde Hırvatistan maçını kazandık. Geldiğimiz günden bu yana futbolcularımızı hem bireysel hem takım olarak toplantı yağmuruna tuttuk. Birlikteliğimiz başladığı günden itibaren iştahlı bir oyuncu grubuyla karşılaştık. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var. Ben sadece onlara yol gösteriyorum. Onlar da sahaya performanslarını yansıtıyor” dedi.