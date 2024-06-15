EURO 2024'te düdük çalacak: Halil Umut Meler'in yöneteceği ilk maç belli oldu

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

AA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:41
EURO 2024'te düdük çalacak: Halil Umut Meler'in yöneteceği ilk maç belli oldu
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UEFA'nın açıklamasına göre Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.


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