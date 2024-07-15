EURO 2024'te gol krallığını 6 isim paylaştı!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlandı. Turnuvada 6 isim gol krallığını ilk sırada bitirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sona erdi.
Turnuvanın finalinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda İspanya ile İngiltere karşılaştı.
Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından İspanya, ikinci yarıda bulduğu gollerle şampiyonluğa ulaştı.
GOL KRALLIĞINI 6 İSİM PAYLAŞTI
EURO 2024'te gol krallığını 6 isim zirvede bitirdi.
Cody Gakpo, Harry Kane, Goerges Mikautadze, Kai Havertz, Dani Olmo ve Ivan Schranz gol krallığında 3 golle ilk sırada yer aldı.
Turnuvada 85 farklı isim ağları havalandırdı.
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