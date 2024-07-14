İspanya'nın EURO 2024 macerası!
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere ile Berlin'de karşı karşıya gelecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde 14 Temmuz Pazar günü İspanya ile İngiltere karşılaşacak.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi.
İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.
İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
İşte İspanya'nın EURO 2024 final yolu:
B GRUBU: İSPANYA 3-0 HIRVATİSTAN
EURO 2024 B Grubu mücadelesinde İspanya, Hırvatistan'ı farklı mağlup etti. Rakibini 3-0'la geçen İspanyollar turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.
B GRUBU: İSPANYA 1-0 İTALYA
Almanya'nın ardından gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım İspanya oldu. Matadorlar, dev maçta İtalya'yı tek golle geçti.
B GRUBU: ARNAVUTLUK 0-1 İSPANYA
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya karşılaştı. Matadorlar, rakibini ilk yarıda bulduğu golle 1 - 0 mağlup etti. Daha önce son 16 turunu garantileyen İspanya grubunu da lider tamamladı. Arnavutluk ise, turnuvaya veda etti.
SON 16 TURU: İSPANYA 4-1 GÜRCİSTAN
İspanya, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adeta gövde gösterisi yaparak çıktı. Matadorlar geriye düştüğü maçta, Gürcistan'ı 4-1 yendi. De La Fuente'nin ekibi böylece, erken final olarak gösterilen eşleşmede ev sahibi Almanya'nın rakibi oldu.
ÇEYREK FİNAL: İSPANYA 2-1 ALMANYA
EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde İspanya uzatmalara giden maçta Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNAL: İSPANYA 2-1 FRANSA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İspanya oldu. Matadorlar, geriye düştüğü yarı final maçında Fransa'yı 2-1 mağlup etti. İspanya'nın ilk golünü kaydeden 16 yaşındaki Lamine Yamal, "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.
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