EURO 2024'te ilginç olay: Sıralamayı kartlar belirledi!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka ve Slovenya grup etabını aynı puan ve averajla tamamladı. Slovenya, grup etabında daha fazla sarı kart gördüğü için üçüncü sırada yer aldı.
EURO 2024'te dün oynanan 2 maçın ardından C Grubu tamamlandı.
Grupta İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan arasında oynanan karşılaşmalar golsüz sona erdi.
Bu sonuçların ardından İngiltere grubu lider tamamlarken Danimarka ikinci oldu. Slovenya üçüncü, Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.
İngiltere ve Danimarka grupta ilk iki sırada yer aldığı, Slovenya ise en iyi 4 üçüncü arasında bulunduğu için son 16 biletini aldı.
Danimarka ve Slovenya'nın gruptaki sıralamasını ise sarı kartlar belirledi
SLOVENYA DAHA FAZLA KART GÖRDÜ
EURO 2024'te C Grubu'nda oynanan 3 maçın ardından Danimarka ve Slovenya 3 puan topladı.
Her iki takım da grup etabını 3 beraberlikle tamamlarken bu maçlarda 2 gol atıp kalelerinde 2 gol gördü.
Danimarka ve Slovenya'nın puan ve averajları aynı olması nedeniyle sıralamayı belirlemek için gördükleri kart sayısına bakıldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada Slovenya'da yardımcı antrenör Milivoje Novakovic'in gördüğü sarı kartın dahil edildiği, kart puanında Danimarka'nın daha iyi durumda olmasından dolayı ikinci olduğu belirtildi.
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