Slovenya bir ilki başardı: İngiltere sessiz sedasız liderliği aldı
Slovenya ile son grup maçında 0-0 berabere kalan İngiltere, C Grubu'nu 5 puanla lider bitirdi. İngilizler, son maçların durumuna göre D, E ya da F grubunun üçüncüsü ile karşılaşacak.
EURO 2024 C Grubu'nun son maçında Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya 0-0 berabere kaldı.
Köln Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da risksiz bir oyunu tercih etti ve tehlikeli bir atağın yaşanmadığı mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 5 puana ulaşan İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, 3 puanda kalan Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve gruptan çıkarak tarihinde bir ilki başardı.
C Grubu'nu lider tamamlayan İngilizler, son maçların durumuna göre D, E ya da F grubunun üçüncüsü ile karşılaşacak.
TÜRKİYE DETAYI
A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak.
A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.
Spor Haberleri
- Ronald Koeman: 'Avusturya böyle oynar, biliyorduk'
- Didier Deschamps: 'Ölü bir atı kırbaçlamayacağım'
- Ralf Rangnick: 'Bu grubu lider bitirmek çok özel'
- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Montella sözleri
- 'Sosyal medyada çıkan olaylar bizi güldürüyor'
- Ali Koç, milli yüzücülerle bir araya geldi
- Golsüz maçta Danimarka sevindi, Sırbistan üzüldü!
- İngiltere sessiz sedasız liderliği aldı
- Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki
- Beşiktaş iç saha formasını tanıttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'
- Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı!