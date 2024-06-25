Slovenya bir ilki başardı: İngiltere sessiz sedasız liderliği aldı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 23:56

Güncelleme: 26.06.2024 - 00:10

EURO 2024 C Grubu'nun son maçında Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya 0-0 berabere kaldı.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da risksiz bir oyunu tercih etti ve tehlikeli bir atağın yaşanmadığı mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 5 puana ulaşan İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, 3 puanda kalan Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve gruptan çıkarak tarihinde bir ilki başardı.

C Grubu'nu lider tamamlayan İngilizler, son maçların durumuna göre D, E ya da F grubunun üçüncüsü ile karşılaşacak.

TÜRKİYE DETAYI

A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak.

A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.