Slovenya bir ilki başardı: İngiltere sessiz sedasız liderliği aldı

Slovenya ile son grup maçında 0-0 berabere kalan İngiltere, C Grubu'nu 5 puanla lider bitirdi. İngilizler, son maçların durumuna göre D, E ya da F grubunun üçüncüsü ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 23:56
Slovenya bir ilki başardı: İngiltere sessiz sedasız liderliği aldı
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EURO 2024 C Grubu'nun son maçında Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya 0-0 berabere kaldı.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da risksiz bir oyunu tercih etti ve tehlikeli bir atağın yaşanmadığı mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 5 puana ulaşan İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, 3 puanda kalan Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve gruptan çıkarak tarihinde bir ilki başardı. 

C Grubu'nu lider tamamlayan İngilizler, son maçların durumuna göre D, E ya da F grubunun üçüncüsü ile karşılaşacak.

TÜRKİYE DETAYI

A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere olacak.

A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.


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