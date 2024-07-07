EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

Yayınlanma: 07.07.2024 - 09:15

Güncelleme: 07.07.2024 - 09:15

EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

İşte o eşleşmeler:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere