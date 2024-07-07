EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final heyecanı sona erdi.
EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.
Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
İşte o eşleşmeler:
9 Temmuz Salı
22.00 İspanya - Fransa
10 Temmuz Çarşamba
22.00 Hollanda - İngiltere
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