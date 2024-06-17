EURO 2024'ün açılış maçında kırmızı kart görmüştü: Porteous'un cezası belli oldu
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında kırmızı kart gören Ryan Porteous'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
EURO 2024'te turnuvanın ilk karşılaşmasında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 5-1 kazanan Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı. İskoçya'da Ryan Porteus, ilk yarıda İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.
UEFA'DAN CEZA
Porteus, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bırakırken UEFA, 25 yaşındaki futbolcuya 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.
İskoç futbolcu, turnuvanın grup etabındaki kalan 2 maçta forma giyemeyecek. İskoçya'nın bir üst tura yükselmesi halinde ise Porteous formasına kavuşacak.
İskoçya çarşamba günü İsviçre'yle, pazar günü ise Macaristan'la karşılaşacak.
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