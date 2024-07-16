EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

İspanya'nın şampiyonluğuyla sona eren EURO 2024'te oynanan en iyi maçlar açıklandı. The Athletic'in yaptığı listede Türkiye'nin 2 maçı ilk 5'te yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2024 Salı, 16:39
EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te İspanya şampiyonluk ipini göğüsledi. 

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

The Athletic, Türkiye'nin ilk 5'te 2 maçla yer aldığı turnuvanın en iyi maçları listesini açıkladı.

İşte The Athletic'e göre EURO 2024'ün en iyi 10 maçı:

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

10- Slovenya 1-1 Sırbistan

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

9- Belçika 0-1 Slovakya

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

8- İspanya 1-0 İtalya

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

7- Hırvatistan 2-2 Arnavutluk

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

6- Gürcistan 2-0 Portekiz

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

5- Avusturya 1-2 Türkiye

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

4- İspanya 2-1 İngiltere

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

3- Hollanda 2-3 Avusturya

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

2- Türkiye 3-1 Gürcistan

EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı: Türkiye, ilk 5'e damga vurdu

1- İspanya 2-1 Almanya

EURO 2024 İspanya milli takım

En Çok Okunan Haberler