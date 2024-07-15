EURO 2024'ün en iyisi Rodri

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 15.07.2024 - 10:11

EURO 2024'te İspanya mutlu sona ulaştı. İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya, Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

Turnuvanın en iyi oyuncusu takım kaptanlarından Rodri seçildi. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu ise ilk golün asistini yapan Lamine Yamal seçildi.

İSPANYA REKOR KIRDI

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.