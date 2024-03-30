EURO 2024'ün favorileri belli oldu: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ün favorileri listelendi. Türkiye, favoriler arasında 13. sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:13
EURO 2024'ün favorileri belli oldu: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!
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NTV Spor'un aktardığı habere göre GOAL İngiltere, EURO 2024'ün favorilerini belirledi. 

Genç yıldızlarıyla turnuvada dikkatlerini üzerine çekecek Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı.

İşte EURO 2024'ün favorileri:

1- Fransa

2- Portekiz

3- Belçika

4- İngiltere

5- Almanya

6- İspanya

7- İtalya

8- Macaristan

9- Avusturya

10- Hollanda

11- Hırvatistan

12- Danimarka

13- TÜRKİYE

14- Ukrayna

15- Slovakya


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