EURO 2024'ün favorileri belli oldu: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!
14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ün favorileri listelendi. Türkiye, favoriler arasında 13. sırada yer aldı.
NTV Spor'un aktardığı habere göre GOAL İngiltere, EURO 2024'ün favorilerini belirledi.
Genç yıldızlarıyla turnuvada dikkatlerini üzerine çekecek Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı.
İşte EURO 2024'ün favorileri:
1- Fransa
2- Portekiz
3- Belçika
4- İngiltere
5- Almanya
6- İspanya
7- İtalya
8- Macaristan
9- Avusturya
10- Hollanda
11- Hırvatistan
12- Danimarka
13- TÜRKİYE
14- Ukrayna
15- Slovakya
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