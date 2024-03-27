EURO 2024 bileti almışlardı: Polonya'dan Fernando Santos'a piyango!

Polonya Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerek Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmaya hak kazanmıştı. Polonya'nın eski teknik direktörü Fernando Santos'un da bu başarıdan pay alacağı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:05
EURO 2024 bileti almışlardı: Polonya'dan Fernando Santos'a piyango!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Polonya Milli Takımı'ndan ek ödeme alacak.

Polonya basınında yer alan habere göre, Polonya'nın Galler'i geçerek EURO 2024'e katılmasının ardından takımın eski teknik direktörü Fernando Santos'un da pay alacağı belirtildi.

775 BİN EURO'LUK EK ÖDEME

Haberde Portekizli teknik direktörün ek olarak yaklaşık 775 bin Euro alacağı aktarıldı

Santos, Polonya Milli Takımı'nda Ocak 2023 - Eylül 2023 arasında çalışmıştı. 69 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 6 maça çıkan Polonya, bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.


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