Cumhuriyet Gazetesi Logo
EURO 2028 final maçı Wembley'de oynanacak

EURO 2028 final maçı Wembley'de oynanacak

13.11.2025 09:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
EURO 2028 final maçı Wembley'de oynanacak

UEFA, EURO 2028'de final maçının İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

UEFA'nın açıklamasında, 9 Haziran 2028'deki EURO 2028 açılış maçına Cardiff'te bulunan Galler Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Yarı finallerin 4-5 Temmuz 2028, final karşılaşmasının ise 9 Temmuz 2028'de Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Ayrıca EURO 2028 elemeleri kurasının 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'te çekileceği ifade edildi.

İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İlgili Konular: #uefa #EURO 2028 #Wembley Stadyumu

İlgili Haberler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edilmişti: UEFA'dan bahis operasyonu açıklaması!
1024 futbolcu PFDK'ye sevk edilmişti: UEFA'dan bahis operasyonu açıklaması! UEFA'nın, 1024 futbolcu hakkında yürütülen bahis operasyonu kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru!
Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynadığı Viktoria Plzen karşılaşmasını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında resmi başvuru yapıldığını açıkladı.
Futbol dünyasından UEFA'ya mektup: 'İsrail'i derhal uzaklaştırın'
Futbol dünyasından UEFA'ya mektup: 'İsrail'i derhal uzaklaştırın' Game Over Israel organizasyonu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e İsrail'in Avrupa futbolundan men edilmesini isteyen bir mektup gönderdi.