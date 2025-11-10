Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout için resmi başvuru!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 18:30:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynadığı Viktoria Plzen karşılaşmasını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout hakkında resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvuru yaptığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

