EURO 2032'nin ortak tanıtım filmi yayınlandı: 'Veni, vidi, vici'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:49

Güncelleme: 10.10.2023 - 16:50

UEFA, EURO 2032'ye Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak olan Türkiye ve İtalya'nın hazırladığı tanıtım filmi yayınlandı.

TFF'nin sosyal medya hesabından 'Veni, Vidi, Vici' başlığıyla duyurulan videoda, iki kültürün ortak özelliklerinin ön plana çıktığı tanıtımda renkli görüntüler ortaya çıktı.

İşte Türkiye ve İtalya'nın ortak tanıtım filmi: