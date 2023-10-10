İtalyanların futbol elçisi Buffon, EURO 2032 ev sahipliğini değerlendirdi!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 14:37

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:37

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenleneceğini açıklanmasının ardından İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon değerlendirmelerde bulundu.

'İKİ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

İtalya Futbol Elçisi Gianluigi Buffon, açıklamalarında, "Bizim için tarihi ve önemli bir gün. Çok güzel bir an. Türkiye ile güzel bir iş birliğini paylaşmak başka bir heyecan. İki ülkenin iş birliği beni çok mutlu etti" dedi.

'GELECEKTE VOLKAN İLE DAHA ÇOK GÖRÜŞECEĞİZ'

Türkiye futbol elçisi Volkan Demirel ile ilgili konuşan Buffon, "Volkan Demirel, gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu. Volkan Demirel, teknik direktör şu an. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Buffon, "Türkiye ve İtalya'nın işbirliği, çok iyi bir örnek olmasını istiyorum geleceğe dönük olarak. Bu turnuva tarihinin örnek ev sahipleri olmak istiyoruz" diyerek sözlerinin noktaladı.