15.09.2025 09:24:00
Güncellenme:
EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in en iyi koçu seçildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya kaybetti ve EuroBasket 2025'i ikinci sırada tamamladı.

A Milli Takım ile oldukça başarılı bir turnuva geçiren Ergin Ataman da turnuvanın en iyi koçu seçildi.

