EuroBasket'te bronz madalyanın sahibi İtalya oldu

2025 FIBA Kadınlar EuroBasket Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya, Fransa'yı 69-54 yendi.

Bu sonuçla üçüncü olan İtalya, bronz madalya elde etti. Fransa ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Fransa: Bernies 6, Toure 13, Ayayi 8, Salaun 9, Rupert 4, Brochant, Foppossi 2, Badiane 2, Pouye 2, Tabdi 2, Lacan 6

İtalya: Pasa 6, Verona 11, Zandalasini 20, Keys 5, Cubaj 10, Santucci, Andre 4, Pan 3, Madera 5, Trimboli, Fassina 5, Spreafico

1. Periyot: 22-23

Devre: 36-42

3. Periyot: 45-53