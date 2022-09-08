12 Dev Adam, EuroBasket finalleri için Almanya'ya gitti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) son 16 turu sebebiyle Almanya'ya hareket etti.

AA
08 Eylül 2022 Perşembe, 13:16
12 Dev Adam, EuroBasket finalleri için Almanya'ya gitti!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turundan itibaren devam edeceği Almanya'ya gitti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ay-yıldızlı takım, FIBA tarafından hazırlanan özel uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.

Grupta tur atlayan İspanya, Karadağ ve Belçika kafileleri de aynı uçakta yer aldı.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.


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