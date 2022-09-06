EuroBasket'te Bulgaristan, Gürcistan'ı farklı geçti!

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) Bulgaristan, Gürcistan'ı 92-80 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 22:40
EuroBasket'te Bulgaristan, Gürcistan'ı farklı geçti!
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 92-80 yendi.

Bulgaristan grupta ilk galibiyetini elde ederken, Gürcistan ise üçüncü kez mağlup oldu.

Grupta çarşamba günü Bulgaristan son maçını Belçika ile yapacak. Gürcistan da Karadağ ile karşılaşacak.


Eurobasket 2022 Bulgaristan Gürcistan

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