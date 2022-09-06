EuroBasket'te Bulgaristan, Gürcistan'ı farklı geçti!

06 Eylül 2022 Salı, 22:40

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 92-80 yendi.

Bulgaristan grupta ilk galibiyetini elde ederken, Gürcistan ise üçüncü kez mağlup oldu.

Grupta çarşamba günü Bulgaristan son maçını Belçika ile yapacak. Gürcistan da Karadağ ile karşılaşacak.