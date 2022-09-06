EuroBasket'te Yunanistan, Ukrayna'yı 20 sayı farkla geçti!

Yunanistan, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) Ukrayna'yı 99-79'luk skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 21:02
EuroBasket'te Yunanistan, Ukrayna'yı 20 sayı farkla geçti!
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FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Yunanistan, sahadan 99-79'luk galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo, attığı 41 sayı ve 9 ribaund ile karşılaşmaya damga vurdu.


Eurobasket 2022 Yunanistan Ukrayna giannis antetokounmpo

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