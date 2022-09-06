EuroBasket'te Yunanistan, Ukrayna'yı 20 sayı farkla geçti!
Yunanistan, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) Ukrayna'yı 99-79'luk skorla mağlup etti.
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
Yunanistan, sahadan 99-79'luk galibiyetle ayrıldı.
Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo, attığı 41 sayı ve 9 ribaund ile karşılaşmaya damga vurdu.
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