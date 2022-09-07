EuroBasket'te Finlandiya, Çekya'yı geçti
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) Finlandiya, Çekya'yı 98-88 mağlup etti.
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu maçında Finlandiya ile Çekya karşı karşıya geldi.
Finlandiya, rakibini 10 sayı farkla 98-88 mağlup ederek salondan galibiyetle ayrıldı.
Finlandiya, bu sonuçla grupta 2. galibiyetini aldı. Çekya ise 3. mağlubiyetini aldı.
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