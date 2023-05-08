EuroLeague, ABD'ye açılıyor

Amerikan spor kanalı ESPN'in, THY EuroLeague'ndeki 2022-23 sezonunun kalan maçlarını ve gelecek sezonun tamamını yayınlayacağı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 20:48
EuroLeague, ABD'ye açılıyor
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THY EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva, ABD'deki basketbolseverlerle de buluşacak.

ESPN ile Avrupa Ligi yönetimi, bu sezonki play-off 5. maçları ile dörtlü final ve 2023-24 sezonunun yayın hakları için anlaştı.

Play-off 5. maçları 9-10 Mayıs, Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final ise 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


THY THY Avrupa Ligi thy euroleague ABD

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