EuroLeague, ABD'ye açılıyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 20:48

Güncelleme: 08.05.2023 - 20:48

THY EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva, ABD'deki basketbolseverlerle de buluşacak.

ESPN ile Avrupa Ligi yönetimi, bu sezonki play-off 5. maçları ile dörtlü final ve 2023-24 sezonunun yayın hakları için anlaştı.

Play-off 5. maçları 9-10 Mayıs, Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final ise 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.