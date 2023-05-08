EuroLeague, ABD'ye açılıyor
Amerikan spor kanalı ESPN'in, THY EuroLeague'ndeki 2022-23 sezonunun kalan maçlarını ve gelecek sezonun tamamını yayınlayacağı duyuruldu.
THY EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin mücadele ettiği turnuva, ABD'deki basketbolseverlerle de buluşacak.
ESPN ile Avrupa Ligi yönetimi, bu sezonki play-off 5. maçları ile dörtlü final ve 2023-24 sezonunun yayın hakları için anlaştı.
Play-off 5. maçları 9-10 Mayıs, Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final ise 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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