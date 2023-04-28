EuroLeague, Real Madrid-Partizan maçına ilişkin kararını açıkladı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:13

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:13

THY EuroLeague play-off'larında serinin ikinci maçında Partizan, Real Madrid'e konuk oldu. Maçın bitimine 2 dakika kala sahada oyuncular arasında kavga çıktı.

Müsabakanın hakemleri, her iki takımdan da birçok oyuncusunu parkeye girmesinden dolayı diskalifiye edildiği için maçı 2 dakika kala bitirdi.

EuroLeague’den yapılan açıklamada, “Olaylara karışan basketbolcuların diskalifiye olduğu iki takımda da parkeye çıkacak en az ikişer oyuncu kalmadığı gerekçesiyle müsabakanın bitirildiği andaki 95-80'lik skorla Partizan lehine tescil edildiği belirtildi. Rapor edilen saha içi olaylarıyla ilgili cezaların, EuroLeague Bağımsız Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından 24 saat içinde açıklanacağı” aktarıldı.

ŞİDDETLE KINAMA

Ayrıca EuroLeague yönetiminin maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınadığı, bu tür olayların lig ve kulüplerin teşvik ettiği ve basketbol sporunun bünyesinde barındırdığı saygı değerlerini temsil etmediği vurgulandı.

Mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un, Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncu, birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı bitirme kararı aldı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Partizan, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Serinin üçüncü karşılaşması, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak. Sırbistan temsilcisi, bu mücadeleyi de kazanırsa Dörtlü Final'e kalacak.