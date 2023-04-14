THY EuroLeague'den Panathinaikos'a ceza

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:25

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:25

THY EuroLeague'de mücadele eden Yunan ekip Panathinaikos, turnuva yönetimi tarafından cezalandırıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, finansal fair play yükümlülüklerini yerine getiremeyen Panathinaikos'un 2022-2023 sezonunda iki galibiyetinin silineceği belirtildi.

İSTATİSTİKLERİ ETKİLEMEYECEK

Normal sezonun sona ermesiyle uygulanacak kararın, rakip takımları, oyuncu ve takım istatistiklerini etkilemeyeceği ifade edildi.

Ligde sezonun son maçına çıkacak Panathinaikos, 11 galibiyet ve 22 mağlubiyetle play-off'un dışında kalmıştı.