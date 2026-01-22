EuroLeague'de çirkin görüntü: İsraillilerden Ergin Ataman'a sözlü saldırı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 21:57:00
İsrail kulübü Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, İsrail'de oynanacak maç öncesi Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sözlü saldırıda bulundu.

EuroLeague'in 24. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maçın oynanacağı salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekledi.

ERGİN ATAMAN'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Ergin Ataman, otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.

Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.

