Galatasaray teklif yapmıştı: Ertuğrul Doğan, Christ Inao Oulai için istedikleri ücreti açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Christ Ouali için konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, "Galatasaray'dan Oulai için teklif geldi. Beklentimiz 40 milyon Euro ve üstü" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan genç yıldız için net konuştu:

"Galatasaray'dan bir teklif geldi. Önemli bir kulüp. Çok hoş değil kulüp ismi vermek. Bu konuyu konuşmak istemiyorum, bu detaylara girmek istiyorum. Trabzonspor'un beklentisi 40 milyon Euro ve üstüdür."

Takımda Ouali'den daha yüksek teklif aldıkları oyuncuların olduğunu söyleyen Doğan, "Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil" dedi.

"AVRUPA'DAN TEKLİF VAR"

Oulai ile anlaşılma olmadığını belirten Doğan, "Ouali ile anlaşıldı deniyor, nasıl anlaşılmış, yok öyle bir şey. Oyuncumuza Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif var. Bu kötü bir şey değil, başarıdır. 5 milyona aldığımız oyuncu için 35-40'lar konuşuluyor. Bizim kafamızda bir rakam var, bu oyuncuları almamızın sebebi tekrar satmak. Genç oyuncular bilmeli, bu iş kar topu etkisiyle büyümeli. Ben Trabzonspor'a gidersem bana değer verirler ve Avrupa'ya giderler demeli gençler. Biz Avrupalılara böyle algı yerleştirmek istiyoruz. Yönetimimizin, hocamızın dediğine bakarım. Başkasının dediğine bakmam" diye konuştu.

"OULAI İÇİN ANLAŞMA YOK"

19 yaşındaki genç orta saha hakkında, "Ouali için bir anlaşma yok. Başkan olduktan sonra 1. yılda birçok sebepten dolayı başka bir yol izleyeceğimizi söyledik, kurduğumuz scout ekibiyle taramaya başladık, yurt dışında anlaşma yaptık. Çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Son iki yıldır meyvelerini topluyoruz, altı oyuncumuza resmi teklif var. Yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

"ART NİYET VAR"

Ouali konusunda tepkisini dile getiren Doğan, "Oulai konusunda izleme ekibinin başarısı var. Biz Oulai'yi 18 yaşında aldık. Aldığımızda verilen bonservis karşılığında bize ve hocamıza edilmeyen hakaret kalmadı. Aynı adamlar, bu teklife oyuncu satılır mı diyor. Art niyet var, iyi niyet yok. Çok enteresan" diyerek sitemde bulundu.

Trabzonspor'un önceki dönemlerdeki sorunlarına değinen Doğan, "Trabzonspor'da konuşulan konu eskiden yaşlı oyuncular alınıyor, gönderilmek için para veriliyordu. Bu işten Trabzonspor'u kurtarmak ve para kazanmak amacıyla çok ciddi çalışmalar yürüttük ve başarılı olduk" dedi.

"2 KATINA ALDIK 15 KATINA SATACAĞIZ"

Fatih Tekke dışında bu kadar genç oyuncuya güvenenin az bulunacağını söyleyen Doğan, "Bu kadar genç oyuncuyu, açık net söylüyorum, Fatih Hoca dışında nadirdir, bu kadar genç oyuncuya güvenmek, kulübün anlayışına sahip çıkmak zor iş. En büyük artı, alkışlanması gereken şey Fatih Hoca'nın duruşu. Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah" açıklamasında bulundu.

Rakiplerinin borçlarının çok daha fazla olduğunu söyleyen Doğan, "Trabzonspor'un rakipleri 25-30 milyar borçlarla karşı karşıya. Biz yaptığımız hamlelerle borcu 3.6-3.7 seviyelerine getirdik. Şu andaki tekliflerle borcu bitirip kasaya para da koyarız. Biz bu oyuncuları yarışmak, satıp gelir sağlamak amacıyla aldık. İşin mantığı bu" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara çağrıda bulunan Doğan, "Trabzonspor'un, Trabzon şehrinin ekonomik durumu belli. Rakiplerimiz stadyumlarından 100-120 milyon Euro, resmi rakamlar bunlar, para kazanırken, Trabzonspor eksi 5 milyon ile kapattı. Bilet diyoruz, stad boş, kombine alan yok, loca alan yok, sponsor olan yok, Black Card diyoruz alan yok. Trabzonspor'un tek geliri şu an aldığı oyuncuları geliştirip satarak para kazanmak" dedi.

"KOLPACILAR, SAHTEKARLAR VAR!"

Sosyal medyadaki kitleye tepki gösteren Doğan, "Bakıyorum sosyal medyada kolpacılar, sahtekarlar var, taraftarın duygularıyla oynayan, sabahtan akşama yalan konuşan bir kesim. Taraftardan ricam, kulüp dışında açıklamalara inanmamaları, yüz vermemeleri" diyerek sert konuştu.

Trabzonspor'daki olası ayrılıklara karşı konuşan Ertuğrul Doğan; transferler, ayrılıklar, Augusto'ya teklif ve kulüp ekonomisi hakkında konuştu:

"Şu an teklif gelen her oyuncumun satılma durumuna karşı, her oyuncu için planım hazır. Yeni oyuncular belli. Konuşmalar, görüşmeler yapmış. Scout izlemesinden geçmiş, hocamızın onayından geçmiş hazır bekliyor. Trabzonspor'un planı var. Sosyal medyada konuşulduğu gibi yapılan şeyler değil.

Daniel Karlsbakk basına yansıdı ama anlaşma olduktan sonra yansıdı. Biz oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaları yapmıştık. Augusto'ya bir teklif var, ciddi. Bizim dediğimiz rakamlara gelirse iş, hazırlığımız var. Başka ayrılacak oyuncular da olabilir. Hocamızın bazı talepleri de var. Anlatamıyorum hepsini. Transfer planlamamız, hocamla benim aramda.

Başka oyuncularla anlaştık, alıp kiralayabiliriz, sonraki dönem kadroya katabiliriz. Çok detaylı çalışmalar yapıyoruz.

Ouali için bir anlaşma yok. Avrupa'dan ve Türkiye'den gelen tekliflerin hepsini reddettik. İstediğimiz rakamda bir teklif olursa, hocamızla ve yönetimimizle konuşur, yerine gelecek oyuncuya bakılır ve Trabzonspor'un çıkarları için en doğrusunu yaparız ve yapmayız. Satarız diye bir şey yok.

Trabzonspor'un paraya ihtiyacı yok. Paraya ihtiyacı olursa başkanı çıkarır verir."