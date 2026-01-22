Beşiktaş Rafa Silva'nın ayrılığını resmen açıkladı!

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI

Benfica'nın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakamın 7 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi.

A Bola'nın haberine göre Benfica, Rafa Silva ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica'dan ise senelik 2.2 milyon Euro ücret alacağı belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Haberde ayrıca, Rafa Silva'nın bu transferi gerçekleştirebilmek adına Beşiktaş'taki kazancından önemli bir miktarda feragat ettiği vurgulandı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.