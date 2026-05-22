EuroLeague'de finalin adı belli oldu

EuroLeague'de ikinci finalist belli oldu. Real Madrid, yarı finalde Valencia Basket'i 105-90 mağlup ederek 2025-26 sezonunda adını finale yazdırdı.

Sergio Scariolo'nun öğrencileri, baştan sona kontrol ettikleri karşılaşmada Valencia'ya üstünlük kurmayı başarırken son beş sezondaki dördüncü EuroLeague finaline yükseldi. Finalde Real Madrid'i Olympiakos bekliyor.

Karşılaşmada Mario Hezonja (22 sayı) ve Trey Lyles (17 sayı), Real Madrid hücumunun öne çıkan isimleri oldu. Özellikle ilk yarıda dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Madrid ekibi, yakaladığı üstünlüğü maç sonuna kadar korudu. Savunmada ise Andrés Feliz'in (15 sayı) performansı dikkat çekti.

Valencia Basket mücadeleyi bırakmasa da özellikle Real Madrid'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlere çözüm üretemedi. İlk yarıda dış atışlarda çok yüksek yüzde yakalayan Madrid temsilcisi, üçüncü çeyrekte de kontrolü elinde tutarak son periyoda çift haneli farkla girdi.

Valencia, Garuba'nın sakatlığının ardından farkı tek hanelere kadar indirmeyi başarsa da Real Madrid savunması kritik anlarda hata yapmadı ve finale yükselen taraf oldu.

Valencia'da Jean Montero, Jaime Pradilla ve Nathan Reuvers 15'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

Böylece EuroLeague finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Yunan temsilcisi yarı finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek finale yükselmişti.