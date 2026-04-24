EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu

24.04.2026 15:41:00
EuroLeague'de normal sezonun tamamlanmasının ardından sezonun en iyi 5'i açıklandı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonun "en iyi 5"i belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, normal sezonun en iyi 5'i, başantrenör, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla belirlendi.

En iyi 5'te Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Nikola Milutinov, Zalgiris Kaunas'tan Sylvain Francisco, Valencia Basket'ten Jean Montero ve Hapoel Tel Aviv'den Elijah Bryant yer aldı.

Sezonun sayı kralı Vezenkov, kariyerinde 4. kez en iyi 5'e seçildi.

Euroleague'de yılın başantrenörü Pedro Martinez Normal sezonu 2. sırada bitiren Valencia Basket'in başantrenörü İspanyol Pedro Martinez, Euroleague'de yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.
Wade Baldwin'den EuroLeague'e tepki: 'Fenerbahçe'nin göz ardı edildiği...' Fenerbahçe Beko forması giyen Wade Baldwin, yılın savunmacısının Monaco forması giyen Alpha Diallo seçilmesine tepki gösterdi.
EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet yurda döndü: 'Kupayı ait olduğu yere geri getirdik' FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe Opet yurda döndü. Takım kaptanı Alperi Onar, oyuncular Emma Meessemann, Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Cem Ciritçi ve Ufuk Şansal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.