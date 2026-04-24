EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'i belli oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonun "en iyi 5"i belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, normal sezonun en iyi 5'i, başantrenör, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla belirlendi.

En iyi 5'te Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Nikola Milutinov, Zalgiris Kaunas'tan Sylvain Francisco, Valencia Basket'ten Jean Montero ve Hapoel Tel Aviv'den Elijah Bryant yer aldı.

Sezonun sayı kralı Vezenkov, kariyerinde 4. kez en iyi 5'e seçildi.