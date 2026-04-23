Wade Baldwin'den EuroLeague'e tepki: 'Fenerbahçe'nin göz ardı edildiği...'

23.04.2026 17:58:00
Fenerbahçe Beko forması giyen Wade Baldwin, yılın savunmacısının Monaco forması giyen Alpha Diallo seçilmesine tepki gösterdi.

EuroLeague'de 2025-26 sezonunda 'En İyi Savunmacı' ödülüne AS Monaco'nun forveti Alpha Diallo layık görüldü. Diallo böylece Nicolo Melli, Thomas Walkup, Walter Tavares ve Jerian Grant gibi isimleri geride bıraktı. 

Yapılan oylama sonucunda Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Nicolo Melli, ödül yarışını ikinci sırada tamamladı.

Ancak sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin bu karara tepki gösterdi.

Amerikalı oyuncu sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Yani en iyi savunma takımının en iyi savunmacısı Yılın Savunmacısı ödülünü alamıyor mu? Fenerbahçe'nin göz ardı edildiği diğer ödüller için takipte kalın!"

