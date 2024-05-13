EuroLeague Dörtlü Final'de Türk hakeme görev!

Türk hakem Emin Moğulkoç, Almanya'da düzenlenecek EuroLeague Dörtlü Final'de görev alacak.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:26
EuroLeague Dörtlü Final'de Türk hakeme görev!
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Emin Moğulkoç, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Basketbol THY EuroLeague Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.

EuroLeague'in sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos takımlarının mücadele edeceği organizasyonda Emin Moğulkoç da görev yapacak.

DÖRTLÜ FİNAL'DE YER ALACAK

Mercedes Benz Arena'da yapılacak THY EuroLeague Dörtlü Finali'nde düdük çalacak hakemler şunlar:

Ilija Belosevic, Uros Nikolic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Damir Javor (Slovenya), Emin Moğulkoç (Türkiye), Carlos Peruga (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz).


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