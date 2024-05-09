Olympiakos EuroLeague Final Four'da... Rakibi belli oldu!

Olympiakos, EuroLeague play-off turu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 63-59 mağlup ederek Final Four'a katılmaya hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:06
Olympiakos EuroLeague Final Four'da... Rakibi belli oldu!
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THY EuroLeague play-off 5. ve son maçında Olympiakos deplasmanda konuk olduğu Barcelona'yı 63-59 mağlup etti ve adını Final Four'a yazdırdı.

Shaquielle McKissic attığı 12 sayıyla galibiyetin baş mimarı olurken, Barcelona'da Nicolas Laprovittola'nın 19 sayısı galibiyete yetmedi.

REAL MADRİD İLE EŞLEŞTİ

Olympiakos'un Final Four'daki rakibi normal sezonu lider bitiren Real Madrid oldu.

Final Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.


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