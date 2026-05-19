Sadettin Saran neden seçim kararı aldığını açıkladı: 'Fenerbahçe için ayrıldık'

19.05.2026 17:38:00
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev'in Ünye Kadın Spor Kulübü ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Saran, sarı-lacivertlilerin başkanlığını neden bırakacağına dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Fenerbahçe arsaVev, 29. haftada konuk ettiği Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 yendi. Tarihinde ilk kez bu sezon kadın futbolunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı. Seçimlerde aday olmayan Saran, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık görevinden neden ayrılacağına dair konuştu.

Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kupa daha alırsak, galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik."

“FENERBAHÇE İÇİN AYRILDIK”

"Biz ayrılırken buradan kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Bizden sonra gelenlere destek olacağız."

