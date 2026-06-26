EuroLeague kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: 'Hedefimiz play-off'lar'

Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, EuroLeague hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arseven, siyah-beyazlı takımın EuroLeague'de üst sıraları hedefleyeceğini söyledi.

"İLK HEDEFİMİZ PLAY-OFF'LAR"

EuroLeague'de başarılı olmanın önemine değinen Özkan Arseven, Beşiktaş'ın iddialı bir hedefle yola çıkacağını belirtti.

Arseven, "Alt sıralarda averaj takımı olmak gibi bir niyetimiz yok. Üst sıraları hedefleyeceğiz. İlk hedefimiz play-off'lar, sonrasında şampiyonluk yolu Beşiktaş'ı bekliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

SPONSOR DESTEĞİ VURGUSU

EuroLeague'de başarının bütçeye bağlı olduğunu vurgulayan Arseven, başkan Serdal Adalı ile sponsorlar konusunda görüştüğünü aktardı.

Özkan Arseven, "Dün akşam başkanımız Serdal Adalı ile de telefonda bir görüşme yaptık. Yurt dışında olduğum için yüz yüze görüşemedik. Başkanımız da sponsorlar konusunda bize büyük destek verecek. İyi sponsorlarla çok başarılı bir takım kurma hedefimiz var. Dusan Alimpijevic, Nedim Yücel ve basketbol yönetim kurulu, Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirecektir" diye konuştu.