Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek final serisinde öne geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, sahasında Beşiktaş'ı 92-70 mağlup etti.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle seride 2-1 öne geçti.
İKİNCİ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Mücadelenin ilk çeyreği 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe İstanbul Jet, devre arasına 46-32 üstün girdi.
FENERBAHÇE GALİBİYETE UZANDI
Karşılaşmanın ikinci yarısı dengeli geçti. Üçüncü çeyreği 69-52 önde tamamlayan ev sahibi takım, parkeden 92-70 galip ayrıldı.
DÖRDÜNCÜ MAÇ SÜLEYMAN SEBA'DA
Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı final serisinde dördüncü maç, 27 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe İstanbul Jet, bu karşılaşmayı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.