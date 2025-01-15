EuroLeague rekoru kırıldı: Real Madrid, Maccabi'yi devirdi!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:31

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:31

THY EuroLeague'in 21. haftasında Real Madrid, evinde Maccabi Tel Aviv'i 116-113 mağlup etti.

TARİHE GEÇTİ

229 sayı ile EuroLeague tarihinde uzatmalar olmadan en fazla sayı atılan maç oynandı.

Öte yandan İlk yarısında 120 sayı kaydedilen maç, EuroLeague tarihinde bir devrede atılan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Real Madrid, ligdeki 21. maçında 12. kez sahadan galip ayrıldı. Üst üste altıncı kez kazanan İspanyol devi, çift maç haftasının ikinci ayağında Olympiakos'u konuk edecek.

Ligdeki 21. maçında 16. yenilgisini alan Maccabi Tel Aviv ise Paris Basketball ile karşılaşacak.

Madrid'de Facundo Campazzo 31 sayı 5 ribaunt 8 asist, Mario Hezonja 25 sayı, Dzanan Musa 20 sayı, Sergio Llull ve Eli Ndiaye 9 sayı, Andres Feliz 8 sayıyla oynarken,

Maccabi'de ise Rokas Jokubaitis 20 sayı 7 ribaunt 7 asist, Jaylen Hoard 19 sayı, Roman Sorkin 17 sayı, Tamir Blatt 14 sayı 8 asist, Levi Randolph 14 sayı, Jasiel Rivero 12 sayı ile mücadele etti.