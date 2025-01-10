Real Madrid, 3 golle finale uçtu!
Real Madrid, İspanya Süper Kupa'sı yarı final maçında Mallorca'yı 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
Real Madrid, İspanya Süper Kupa'sı yarı final maçında Mallorca ile karşılaştı. King Abdullah Sports City'de oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Jude Bellingham, 90+3. dakikada Valjent kendi kalesine ve 90+5. dakikada Rodrygo kaydetti.
İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid adını finale yazdıran taraf oldu.
Real Madrid finalde 12 Ocak Pazar günü Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #real madrid #Mallorca #İspanya Süper Kupası
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