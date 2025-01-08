Real Madrid'in yıldızına iki maç ceza!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Valencia ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Vinicius Junior, iki maç ceza aldı.

Real Madrid'in yıldızına iki maç ceza!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:14

Real Madrid'in ligde Valencia ile oynadığı erteleme maçında kırmızı kart gören Vinicius Junior'un cezası belli oldu.

Brezilyalı yıldız, kırmızı kart nedeniyle iki maç men cezası aldı. Vinicius Junior, ligdeki Mallorca ve Las Palmas maçlarında forma giyemeyecek. Vinicius, ayrıca iki maç men cezası ile birlikte 600 Euro da para cezasına çarptırıldı.

Real Madrid, Vinicius Junior'un iki maçlık cezasına itirazda bulunacak.

Real Madrid'de bu sezon 22 maçta süre bulan Vinicius Junior, 13 gol attı ve 9 asist yaptı.


Etiketler: #vinicius junior #real madrid #valencia

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