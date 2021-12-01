Euroleague Women'da Fenerbahçe Safiport, Dinamo Kursk’u farklı geçti
Euroleague Women B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe Safiport, 7.hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği Dinamo Kursk’u 83-58’lik skorla mağlup etti.
Euroleague Women B Grubu’nun 7. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Rusya ekibi Dinamo Kursk’u 83-58’lik skorla farklı yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 4. galibiyetini elde ederken, Dinamo Kursk ise 4. mağlubiyetini aldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Mila Cavara xx, Cecilia Toth xx, Amalia Marchis xx
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 7, Iagupova xxx 16, Williams xx 12, Sabally xxx 18, Zahui xx 8, McBride xxx 16, Şerife Alperi Onar x 2, Tuğçe Canıtez x 4, Manolya Kurtulmuş x, Banu Şimşek x
Başantrenör: Victor Lapena
Dinamo Kursk: Howard x 7, Kozik x 6, Ogunbowale xxx 19, Prince x 6, Shabanova x 2, Burovaya x 4, Frolkina x 3, Lisec xx 11, Abaiburova x, Kosu x, Baric x
Başantrenör: Roberto Iniguez
1. Periyot: 15-15 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 44-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 65-45 (Fenerbahçe lehine)
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