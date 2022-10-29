Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu Lorenzo Brown

THY Euroleague’de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi Tel Aviv'de 33 verimlilik puanı ile oynayan ABD'li basketbolcu Lorenzo Brown oldu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 18:36
Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu Lorenzo Brown
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THY Euroleague’de 5. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu hafta 33 verimlilik puanı ile oynayan Lorenzo Brown haftanın MVP'si seçildi.

32 yaşındaki oyuncu, Maccabi Tel Aviv'in evinde Panathinaikos'u 85-74'lük skorla mağlup ettiği müsabakada 34 dakikada parkede kaldı ve 22 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalma ile oynadı.

Brown, daha önce de UNICS Kazan'da oynarken 2021-2022 sezonunda 11. haftada MVP olarak seçilmişti.


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