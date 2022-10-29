Konyaspor-Kasımpaşa maçının son anlarında arbede!
Süper Lig'in 12. haftasında 1-1 sonuçlanan Konyaspor-Kasımpaşa maçının duraklama dakikalarında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Konuk ekip 50. dakikada Hajradinovic’in golüyle öne geçerken, Konyaspor ise 82. dakikada Guilherme’nin attığı golle eşitliği sağladı.
DURAKLAMA BÖLÜMÜNDE GERGİNLİK
Maç bu skorla sonuçlanırken, karşılaşmanın duraklama dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik meydana geldi. Yaşanan tartışmaya yedek kulübeleri de dahil olarak arbede oluştu. Bir süre devam eden gerginlik sonrası iki taraf da sakinleşti.
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