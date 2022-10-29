Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı
Arabam.com Konyaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 1-1 berabere kaldılar.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
49. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Guilherme'nin pasında kaleci İbrahim Sehic'in Adil Demirbağ'a göndermek istediği pas kısa düştü. Topu önünde bulan Hajradinovic, vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-1.
68. dakikada orta sahada topla buluşan Hadziahmetovic, topu ceza sahası içindeki Diouf ile buluşturdu. Diouf'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.
81. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. İkpeazu'nun ceza sahası dışından verdiği ara pasında topla buluşan Guilherme, sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1.
Müsabaka, 1-1 eşitlikle sona erdi.
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