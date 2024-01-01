Yunus Akgün'lü Leicester City, Huddersfield Town'a acımadı: 3 puana 4 golle ulaştı!

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Huddersfield Town'ı 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 20:58
Yunus Akgün'lü Leicester City, Huddersfield Town'a acımadı: 3 puana 4 golle ulaştı!
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İngiltere Championship'in 26. haftasında Leicester City, sahasında Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. Leicester City, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Leicester'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 61. dakikalarda Thomas Christopher Cannon, 47. dakikada Ricardo Pereira ve 77. dakikada Stephy Mavididi attı. Huddersfield Town'ın tek golü 63. dakikada Michal Helik'ten geldi.

YUNUS AKGÜN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Leicester City'de milli futbolcu Yunus Akgün, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester City, ligde 65 puana yükseldi. Huddersfield Town, 25 puanda kaldı.

Leicester City, ligde bir sonraki hafta Coventry deplasmanına gidecek. Huddersfield Town, sahasında Plymouth'u konuk edecek.


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