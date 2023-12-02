EuroLeague'de haftanın en iyi hareketi Fenerbahçe'den!
Fenerbahçe Beko'nun İsrailli basketbolcusu Yam Madar'ın maç kazandıran basketi EuroLeague'de 11. haftanın en güzel hareketi seçildi.
EuroLeague'de 11. haftanın en güzel 10 hareketi belli oldu.
Listenin zirvesinde Fenerbahçe Beko'da Yam Madar'ın Real Madrid'e atıp takımına galibiyeti getiren son saniye basketi yer aldı.
EuroLeague'de haftanın en güzel 10 hareketi şu şekilde:
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