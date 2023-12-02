EuroLeague'de haftanın en iyi hareketi Fenerbahçe'den!

Fenerbahçe Beko'nun İsrailli basketbolcusu Yam Madar'ın maç kazandıran basketi EuroLeague'de 11. haftanın en güzel hareketi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:22
EuroLeague'de haftanın en iyi hareketi Fenerbahçe'den!
Abone Ol google-news

EuroLeague'de 11. haftanın en güzel 10 hareketi belli oldu.

Listenin zirvesinde Fenerbahçe Beko'da Yam Madar'ın Real Madrid'e atıp takımına galibiyeti getiren son saniye basketi yer aldı.

EuroLeague'de haftanın en güzel 10 hareketi şu şekilde:


Yam Madar fenerbahçe fenerbahçe beko real madrid euroleague

İlgili Haberler

Potada derbi zamanı: Beşiktaş - Fenerbahçe

Potada derbi zamanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Ali Koç takımla görüştü

Fenerbahçe'de Ali Koç takımla görüştü
Norveçli futbolcudan itiraf: 'Fenerbahçe maçında ortaya çıktı'

Norveçli futbolcudan itiraf: 'Fenerbahçe maçında ortaya çıktı'

En Çok Okunan Haberler