Norveçli futbolcudan itiraf: 'Fenerbahçe maçında ortaya çıktı'
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland'da Norveçli futbolcu Andreas Schjelderup basın mensuplarına konuştu. Schjelderup, Fenerbahçe maçına ilişkin görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland'da Andreas Schjelderup, dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Schjelderup yaptığı açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini yaparak dünyaya ne kadar iyi olduğumu göstermek istedim. Bu maç takım adına gerçekten çok mutluyum, ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" dedi.
Andreas Schjelderup
"FENERBAHÇE MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI"
Genç oyuncu, "Aslında son zamanlarda göstermeye çalıştığım tüm güzel şeylerin Fenerbahçe maçında ortaya çıktığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Benfica, Danimarka ekibinden 9 milyon Avro'ya transfer ettiği genç oyuncuyu Haziran 2024 yılına kadar tekrar Nordsjaelland'a kiraladı.
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