EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 16.12.2023 - 17:56

Panathinaikos forması giyen Kostas Sloukas, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

33 yaşındaki basketbolcu, Yunan ekibinin deplasmanda LDLC ASVEL Villeurbanne'ı 89-81 mağlup ettiği maçta 12 asistle kariyer rekoru kırarken, galibiyete 18 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.