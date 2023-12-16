EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu!
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'un Yunan yıldızı Kostas Sloukas, EuroLeague'in 14. haftasında en değerli oyuncu unvanına sahip oldu.
Panathinaikos forması giyen Kostas Sloukas, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
33 yaşındaki basketbolcu, Yunan ekibinin deplasmanda LDLC ASVEL Villeurbanne'ı 89-81 mağlup ettiği maçta 12 asistle kariyer rekoru kırarken, galibiyete 18 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.
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