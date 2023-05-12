Emin Moğulkoç, THY EuroLeague Final Four'da görev yapacak

Türk basketbol hakemi Emin Moğulkoç, THY EuroLeague Final Four organizasyonunda görev alacak.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:54
Emin Moğulkoç, THY EuroLeague Final Four'da görev yapacak
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek organizasyonda Emin Moğulkoç'un görevlendirildiği belirtildi.

Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonunun belirleneceği Dörtlü Final'de İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Monaco takımları mücadele edecek.


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