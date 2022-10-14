Euroleague'den açıklama: Micic'in pozisyonunda faul çalınmalıydı
Euroleague yaptığı açıklamada, Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic'in Monaco maçında normal sürenin bitimine 6 saniye kala kullandığı 3 sayılık şutta oyuncuya faul yapıldığını belirtti ve hakemlerin faul çalmayarak yanlış karar verdiğini kabul etti.
Turkish Airlines Euroleague'in 2'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya normal süresi 82-82 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda 95-92 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın normal süresi 82-82 devam ederken son hücumda Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, bitime 6 saniye kala kullandığı üç sayılık şutta Monaco forması giyen John Brown'nın sol ayağına yaptığı müdahale ile yerde kalmış ve hakemler pozisyona faul çalmamıştı.
Uzatmaya giden karşılaşma sonucunda da Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-92 mağlup ayrılmıştı. Euroleague, Micic'in pozisyonuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı.
Yapılan açıklamada Brown'ın Micic'in sol ayağına bir müdahalesi olduğu kabul edilirken, Amerikalı oyuncuya faul çalınması ve Micic'in 3 serbest atış kullanması gerektiği belirtildi.
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