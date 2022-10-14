Trabzonspor'da Abdullah Avcı 2 bölge için net takviye istedi!

+1 KONTENJAN BOŞ

Bek transferi dışında güçlendirilmesi düşünülen diğer bölge orta saha. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik’in yokluğunda onun boşluğunu doldurabilecek kaliteli bir 8 numara transfer edilmesini istiyor. Futbol İzleme Komitesi şimdiden araştırmalara başladı. Bu noktada yabancı kontenjanını boşaltabilmek de önemli. 13 yabancı futbolcuya lisans çıkartan Trabzonspor’da, Peres dışarıda kaldı. Ancak 1998 ve üstü doğumlu artı 1 yabancı kontenjanı Trabzonspor’da boş.