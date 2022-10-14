Trabzonspor'da Abdullah Avcı 2 bölge için net takviye istedi!

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 15:03
<p>Şampiyonluk sonrası kadroda ciddi bir değişime giden ve yaz döneminde 13 yeni oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, devre arası için şimdiden planını yaptı.</p>

Şampiyonluk sonrası kadroda ciddi bir değişime giden ve yaz döneminde 13 yeni oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, devre arası için şimdiden planını yaptı.

<p><strong>İLK HEDEF SAĞ BEK VE SOL BEK</strong></p> <p>Karadeniz ekibi, ilk etapta alternatifsiz bölgeleri güçlendirmek istiyor. Bu mevkiler; sağ ve sol bek. Sezon başından beri Eren Elmalı ve Larsen hemen hemen tüm maçlarda forma giyerken, bu ikilinin yedeğinin olmaması teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda.</p>

İLK HEDEF SAĞ BEK VE SOL BEK

Karadeniz ekibi, ilk etapta alternatifsiz bölgeleri güçlendirmek istiyor. Bu mevkiler; sağ ve sol bek. Sezon başından beri Eren Elmalı ve Larsen hemen hemen tüm maçlarda forma giyerken, bu ikilinin yedeğinin olmaması teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda.

<p><strong>SAKATLIĞI İŞLERİ SIKINTIYA SOKTU</strong></p> <p>Normalde Dorukhan bu mevkilerde B planı olarak görülüyordu ancak yıldız ismin ciddi bir sakatlık geçirmesi işleri sıkıntıya soktu.</p>

SAKATLIĞI İŞLERİ SIKINTIYA SOKTU

Normalde Dorukhan bu mevkilerde B planı olarak görülüyordu ancak yıldız ismin ciddi bir sakatlık geçirmesi işleri sıkıntıya soktu.

<p><strong>ÖNCELİK YERLİ İSİMLERDE</strong></p> <p>Fanatik'in haberine göre Trabzonspor, ara dönemde ilk olarak bek rotasyonunu çeşitlendirmek istiyor. Bu doğrultuda önceliğin yerli isimlerde olduğu kaydedildi.</p>

ÖNCELİK YERLİ İSİMLERDE

Fanatik'in haberine göre Trabzonspor, ara dönemde ilk olarak bek rotasyonunu çeşitlendirmek istiyor. Bu doğrultuda önceliğin yerli isimlerde olduğu kaydedildi.

<p><strong>ONUR BULUT İLK ADAYLARDAN</strong></p> <p>Kayserispor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut, ilk adaylardan. Sezon başında da adı gündeme gelen Onur Bulut’un, Kayserispor’la olan sözleşmesi mayıs ayında bitecek. Başarılı sağ bek, son dönemde A Milli Takım’a da çağrılıyor.</p>

ONUR BULUT İLK ADAYLARDAN

Kayserispor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut, ilk adaylardan. Sezon başında da adı gündeme gelen Onur Bulut’un, Kayserispor’la olan sözleşmesi mayıs ayında bitecek. Başarılı sağ bek, son dönemde A Milli Takım’a da çağrılıyor.

<p><strong>BİR DİĞER SAĞ BEK HEDEFİ; BÜNYAMİN BALCI</strong></p> <p>Bir diğer sağ bek hedefi, Antalyaspor’un genç yıldızı Bünyamin Balcı. Antalyaspor’un 22 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı. Bünyamin transferindeki en büyük engel; yüksek bonservis bedeli.</p>

BİR DİĞER SAĞ BEK HEDEFİ; BÜNYAMİN BALCI

Bir diğer sağ bek hedefi, Antalyaspor’un genç yıldızı Bünyamin Balcı. Antalyaspor’un 22 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı. Bünyamin transferindeki en büyük engel; yüksek bonservis bedeli.

<p><strong>RIDVAN YILMAZ'A YAKIN TAKİP</strong></p> <p>Sol bek konusunda ise Beşiktaş’tan Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın durumu yakından takip ediliyor. Bordo-Mavililer, İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir. Beşiktaş’tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers’a giden Rıdvan, İskoç ekibinde toplamda 188 dakika şans bulabildi. Trabzonspor, devre arasında kiralama formülüyle kapıyı çalabilir.</p>

RIDVAN YILMAZ'A YAKIN TAKİP

Sol bek konusunda ise Beşiktaş’tan Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın durumu yakından takip ediliyor. Bordo-Mavililer, İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir. Beşiktaş’tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers’a giden Rıdvan, İskoç ekibinde toplamda 188 dakika şans bulabildi. Trabzonspor, devre arasında kiralama formülüyle kapıyı çalabilir.

<p><strong>+1 KONTENJAN BOŞ</strong></p> <p>Bek transferi dışında güçlendirilmesi düşünülen diğer bölge orta saha. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik’in yokluğunda onun boşluğunu doldurabilecek kaliteli bir 8 numara transfer edilmesini istiyor. Futbol İzleme Komitesi şimdiden araştırmalara başladı. Bu noktada yabancı kontenjanını boşaltabilmek de önemli. 13 yabancı futbolcuya lisans çıkartan Trabzonspor’da, Peres dışarıda kaldı. Ancak 1998 ve üstü doğumlu artı 1 yabancı kontenjanı Trabzonspor’da boş.</p>

+1 KONTENJAN BOŞ

Bek transferi dışında güçlendirilmesi düşünülen diğer bölge orta saha. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik’in yokluğunda onun boşluğunu doldurabilecek kaliteli bir 8 numara transfer edilmesini istiyor. Futbol İzleme Komitesi şimdiden araştırmalara başladı. Bu noktada yabancı kontenjanını boşaltabilmek de önemli. 13 yabancı futbolcuya lisans çıkartan Trabzonspor’da, Peres dışarıda kaldı. Ancak 1998 ve üstü doğumlu artı 1 yabancı kontenjanı Trabzonspor’da boş.

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