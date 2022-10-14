Trabzonspor'da Abdullah Avcı 2 bölge için net takviye istedi!
RIDVAN YILMAZ'A YAKIN TAKİP
Sol bek konusunda ise Beşiktaş’tan Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın durumu yakından takip ediliyor. Bordo-Mavililer, İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir. Beşiktaş’tan 4 milyon Euro karşılığında Rangers’a giden Rıdvan, İskoç ekibinde toplamda 188 dakika şans bulabildi. Trabzonspor, devre arasında kiralama formülüyle kapıyı çalabilir.
+1 KONTENJAN BOŞ
Bek transferi dışında güçlendirilmesi düşünülen diğer bölge orta saha. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik’in yokluğunda onun boşluğunu doldurabilecek kaliteli bir 8 numara transfer edilmesini istiyor. Futbol İzleme Komitesi şimdiden araştırmalara başladı. Bu noktada yabancı kontenjanını boşaltabilmek de önemli. 13 yabancı futbolcuya lisans çıkartan Trabzonspor’da, Peres dışarıda kaldı. Ancak 1998 ve üstü doğumlu artı 1 yabancı kontenjanı Trabzonspor’da boş.
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